‘Komen er ineens containers voor je deur….’

18 juni – Een ‘groot afvalprobleem bij ons voor deur’ zeggen bewoners van de Zwartelaan

waar bovengrondse containers op de hoek staan. De parterrewoningen hebben eigen afvalcontainers. ‘Met de Gemeente liep de afspraak dat als er ondergronds containers zouden komen hierover eerst met ons contact zou zijn en instemming gevraagd zou worden’, mailt ons een van bewoners (naam bij redactie bekend).

‘Eergisteren komt een vrachtauto voorrijden waarvan een werknemer ons zegt dat voor de nummers portiek 31 t/m 34 ondergrondse containers komen in opdracht van Avalex. We hebben meteen contact gezocht met zowel Avalex als de Gemeente om te melden dat we dit niet hebben afgesproken, evenals het hiervoor opofferen van twee parkeerplaatsen. Heel vreemd allemaal. Vanochtend werden ineens om parkeerplaatsen afgezet met de mededeling dat ze die containers a.s. maandag gaan plaatsen. Schandalig gewoon, ze drukken die containers er gewoon door, terwijl niemand hiervan in kennis is gesteld en bovendien ook niemand die op deze plek wil. Er zijn voldoende alternatieven. De Gemeente houdt zich niet aan de afspraak’.