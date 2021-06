School van Voorburg-West naar Voorburg-Oost

20 juni – Basisschool Pius X, de peuterzaal en de buitenschoolse opvang verhuizen begin juli van de Heeswijkstraat in Voorburg-West naar een tijdelijke locatie aan de Oranje Nassaustraat in Voorburg-Oost. Dit om ruimte te maken voor de aannemer die in de zomervakantie begint met de sloopwerkzaamheden van het gebouw. Omwonenden worden bij het begin ervan door de aannemer geïnformeerd. Na de sloop start de bouw van het nieuwe integraal kindcentrum. Als alles goed gaat kan het nieuwe IKC eind 2022 klaar zijn. (Foto Gemeente).

