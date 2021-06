Lijsttrekker D66 ambtenaar of bankier?

21 juni – D66 heeft twee kandidaten gepresenteerd voor het lijsttrekkerschap verkiezingen gemeenteraad in maart 2022. Het zijn de huidig fractiesecretaris Wouter Jorissen en vice-fractievoorzitter Mahjoub Mathlouti. Beiden zijn sinds 2016 politiek betrokken bij de partij, en sinds de verkiezingen van 2018 actief in de gemeenteraad. Wouter Jorissen werkt bij de Rabobank en Mahjoub Mathlouti bij de gemeente Den Haag. De leden van D66 Leidschendam-Voorburg kunnen digitaal hun stem uitbrengen. Op de Algemene ledenvergadering van 24 juni zal bekend worden gemaakt op wie de keuze valt, op een ambtenaar of een bankier.

