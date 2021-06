Het leven van Wajongers te boek gesteld

22 juni – Samen met haar uitgever en een vriendin vierde vorige week de Voorburgse Hillie Nooitgedagt het moment dat haar droom werkelijkheid werd: de presentatie van haar eerste boek (Bij Ichtus boekhandel Den Haag). Het is een autobiografisch pastoraal werk. Als jong meisje werd Hillie aangereden door een vrachtauto waardoor ze in coma belandde en ernstig hersenletsel opliep. Zij groeide op in de Noorse Broeder Gemeente, waar zij zich op haar 21e van heeft losgemaakt. Door trauma’s raakte zij in een depressie waar zij door hoop en spirituele troost uit is gekomen. In het dagelijks leven werkt Hillie als schrijver en journalist voor haar bedrijf Wij Participeren. ‘Als Wajonger zag ik de noodzaak om het echte verhaal van mensen uit het doelgroepregister en van de Participatiewet te vertellen in de vorm van een boek’, zegt Hillie. Inmiddels heeft zij meer van 80 interviews gehouden. De waardevolle verhalen met foto’s komen in twee boeken. Na de zomer gaat Hillie verder met haar werk als een bijzonder belangenbehartiger voor dit project. (Foto: MG Fotografie / Michel Groen).