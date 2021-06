4600 zonnepanelen bij knooppunt Hofvliet

23 juni – Even een ‘uitstapje’ richting Leiden, ter hoogte van Voorschoten. Daar zien we vanuit de auto de RijnlandRoute ontstaan, de nieuwe weg (N434) tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Alles om het (vracht)verkeer te ontlasten tot in Voorburg toe. De verwachting is dat de RijnlandRoute over twee jaar (medio 2023) gereed is. Op de illustratie is te zien hoe het nieuwe knooppunt met de naam Hofvliet gaat worden gezien vanuit het noorden met rechts de afslag naar Katwijk. Onderdeel van dit knooppunt is een zonnepark met energieopslag, goed voor circa driekwart van de benodigde energie voor de N434. De opbrengst van de bijna 4600 zonnepanelen wordt geschat op ruim 1.500.000 kWh per jaar.