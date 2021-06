Herontwikkeling Voorburgse kant Mariahoeve

24 juni – De gemeente gaat samen met projectontwikkelaar REB Projects de Voorburgse kant van station Mariahoeve herontwikkelen tot een hoogwaardig stationsgebied met woningbouw. ‘Het verouderde kantoorgebouw, het parkeerterrein, de fietsenstalling, het gedateerde station en het weinige groen zorgt voor een onaantrekkelijke stationsomgeving’, stelt de gemeente. ‘De herontwikkeling schept voor het gebied en de naastgelegen woonwijk kansen om de kwaliteit ervan te verbeteren’. Op maandag 5 juli organiseert de gemeente van 19:00 tot 20:30 uur een digitale bijeenkomst over de voortgang van de plannen. Tot zondag 4 juli, Aanmelden bijeenkomst 5 juli . Randvoorwaarde is dat de hoogspanningskabel bij de Appelgaarde onder de grond komt. De gemeenteraad wil het hele hoogspanningstracé in verstedelijkt gebied onderkabelen. De kabel zal op z’n vroegst pas 2026 daadwerkelijk onder de grond liggen.

