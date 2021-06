Lijsttrekker D66: ‘Belangen duidelijker op de kaart’

25 juni – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van D66 is Wouter Jorissen met algemene stemmen aangenomen als lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Jorissen (24) komt uit Brabant en kwam zes jaar geleden naar Voorburg voor zijn studie bestuurskunde in Den Haag waar hij recent cum laude afstudeerde met een mastergraad in Management van de Publieke Sector. Dat hielp bij het vergaren van kennis en het opdoen van inzichten in de lokale politiek. Voor D66 was Jorissen commissielid en fractiesecretaris. Hij werkt bij de Rabobank en heeft als hobby gitaar spelen. En politiek? ‘Het gaat om duidelijke keuzes en een oprecht verhaal’, zegt Jorissen die zich grote zorgen maakt over de ontwikkelingen op de woningmarkt. ‘Die is natuurlijk krankzinnig nu. Alles volbouwen is niet de oplossing, wel het op gang krijgen van de doorstroom’. Onze gemeente krijgt volgens hem door samenwerking binnen onze regio meer kansen om deze uitdagingen te lijf te gaan, ‘maar de belangen van Leidschendam-Voorburg in de regio moeten duidelijker op de kaart staan. We krijgen continu te maken met bedreigingen voor onze leefbaarheid van buitenaf, dat moeten we voor zijn’.