Precarioheffing voor bordje op lantaarnpaal?

26 juni – Is dit een voldoende afschrikwekkend bordje of niet? We zagen het vastgesnoerd aan de lantaarnpaal bij de voormalige winkel van Reflex, de lijstenmakerij van weleer. De nieuwe eigenaar wil dat gedoe met neergezette fietsen niet en heeft dit ‘waarschuwende’ bordje laten maken met de slotregel: ‘Na overtreding volgt direct handhaving’. Iets om uit te zoeken. Grote vraag nu is of het wel of niet verboden is om bordjes als deze zonder toestemming van de overheid aan lantaarnpalen te bevestigen. Als een soort reclamezuil. De precario-politie van de gemeente ligt op de loer. Handhaven dus. We schatten de precario-heffing voor zo’n bordje al snel op 50 euro per jaar komt. Kassa voor de gemeente.