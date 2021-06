Auto’s parkeren in oud ministerie

29 juni – Zolang het voormalige ministerie van Soza bij het station Laan van NOI er nog is (het gebouw wordt binnen enkele jaren gesloopt) is daar parkeerruimte te huur voor o.a. auto’s. Makkelijk voor degenen die van daar uit de stad in willen of naar het strand gaan en niet tegen hoge parkeertarieven willen aanlopen. De prijs in het oude ministerie is 10 euro per dag, OV voor de deur en de stalling met 300 plaatsen wordt bewaakt. Er zijn inmiddels vergevorderde plannen om rond het station, en daarbij ook meteen aan Voorburgse kant, torenhoge woon- winkel- en kantoorgebouwen te realiseren. Het beeld in en rond de Van Alphenstraat verandert daardoor nogal drastisch. Dat is zeker.