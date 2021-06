Avondje uit in gemeente tot 03.00 uur

1 juli – Drie horecabedrijven in de Mall of the Netherlands krijgen een streepje voor op cafés en restaurants elders in de gemeente. Zij mogen vijf dagen tot 02.00 uur open zijn en in het weekeinde zelfs tot 03.00 uur. Dat is nog niet eerder vertoond. Op 5 juli begint een proef met de verruimde nieuwe openingstijden die tot eind 2022 loopt. ‘Hiermee vergroten we het aanbod voor een avondje uit in Leidschendam-Voorburg’, licht de gemeente toe. De drie horeca-zaken zijn O’Learys, Gamestate en Kinepolis. De gemeente zegt dat sprake is van een nieuw horecagebied en dat er afspraken over zijn gemaakt tussen de Mall, de betrokken ondernemers, de Koninklijke Horeca Nederland en de politie. De gemeente in een persbericht: ‘Met deze afspraken streven we naar een veilig uitgaansklimaat en zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Ook heeft de burgemeester tijdelijke beleidsregels vastgesteld voor verruiming van de sluitingstijden van de horeca in de Mall’.