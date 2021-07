2 juli – Nog even en ook voor de leerlingen zit dit schooljaar erop. De laatste loodjes vragen deze en misschien ook volgende week om nog net ene streepje meer aan doorzettingsvermogen. Ze wegen wel zwaar die loodjes, is de ervaring van mensen in het onderwijs. Maar dan is hopelijk afgelopen op overgangstoetsen en herexamens na. De vakantie roept.