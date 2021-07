Einde burgemeesterschap Klaas Tigelaar

19 juli – Burgemeester Klaas Tigelaar verandert (onverwacht) na bijna vijf jaar van baan. Hij wordt per 1 september voorzitter college van bestuur van de Laurentius Stichting, een stichting voor katholiek onderwijs en opvang gevestigd in Delft. Tigelaar: ‘Ik kijk terug op een waardevolle tijd waarin ik met bestuur en inwoners invulling heb mogen geven aan het met elkaar samenleven in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. De verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter, kwaliteiten en dynamiek. En soms ook een eigen problematiek. Ik vond het bijzonder om te ervaren dat het in goede en minder goede tijden mogelijk was om met inwoners, organisaties en bedrijven in gesprek te gaan en verbinding te maken. Voor al die momenten wil ik de betrokken mensen bedanken’. Eind augustus neemt Tigelaar daadwerkelijk afscheid van de gemeente. Zoals gebruikelijk gaat de commissaris van de Koning in gesprek met de voorzitters van de fracties over het vertrek van de burgemeester en hoe weer verder voorwaarts.