Sint Maartenscouts de natuur in

20 juli – De scouts van scoutingvereniging Sint Maarten-Hildegard aan de Veurselaan in zijn op Zomerkamp! Zaterdag 17 juli vertrokken meer dan 100 welpen, verkenners, gidsen en explorers per bus, trein en fiets naar hun kamplocatie in Nederland. ‘Een week lang zullen de scouts allerlei activiteiten doen en avonturen beleven’, meldt de organisatie. ‘Zo maken de welpen (jongens en meisjes, 7-11 jaar) een wereldreis waarbij op ontdekking wordt gegaan in de tijd van de Romeinen, maar waarbij ook de Vikingen een bezoekje krijgen. De Verkenners (jongens, 11-15 jaar) gaan de strijd aan met de Weerwolven van Walrick en de Gidsen (meiden, 11-15 jaar) zijn op zoek naar dé verrader in hun midden. De Explorers (jongeren, 15-18 jaar) vertoeven dit jaar in de wondere wereld van Disney. De weersverwachtingen zijn goed en ook de stemming zat er op de dag van vertrek goed in; veel scouts kijken uit naar het kamp, dat vaak als hoogtepunt van het scoutingseizoen wordt gezien. Zeker na een jaar waarbij veel thuisactiviteiten hebben plaatsgevonden, is het fijn dat de scouts weer de natuur in en naar buiten kunnen’.