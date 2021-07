15,6 miljoen ‘Kwartjes van Kok’ per dag

21 juli – Het Kwartje van Kok blijft maar rondgaan in de volksmond, zeker nu de benzineprijzen zo’n beetje door het plafond gaan. Ongekend. Nog even en we betalen twee euro per liter inclusief dat ‘centenkwartje’ dat dertig jaar geleden (1991) ‘tijdelijk’ werd ingevoerd. Dat Kwartje leidt tot een bericht van een Voorburger die in het Franse Nice bivakkeert en bij de pomp deze foto maakt van een actuele benzineprijs. Of wij er iets mee kunnen? Jazeker in deze zomertijd. In Nederland rijden 7,8 miljoen personenauto’s, die elke dag wel gemiddeld twee liter verbruiken, een aanname. Dat wordt dan rond de 15,6 miljoen liter per dag met steeds weer dat ‘kwartje’ erin; keer 365 per jaar. Een nullenfestival en superkassa voor de schatkist. Zou het een van de geheimen zijn van die ‘diepe zakken’ waarover Den Haag beschikt en waaruit nu mateloos geput wordt en o.a. naar goede doelen in moeilijke tijden gaan?