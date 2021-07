Jules Bijl inval-burgemeester tot eind 2022

22 juli – Met ingang van 1 september is Jules Bijl (63) benoemd tot waarnemend burgemeester van onze gemeente. Dan stapt Klaas Tigelaar op als de huidige eerste burger. Bijl woont in Vlaardingen, waar hij wethouder is. De benoeming volgt na een gesprek met de fractievoorzitters over het gewenste profiel van de inval-burgemeester. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar begint de procedure voor een nieuwe burgemeester die vermoedelijk eind volgend jaar aantreedt. Bijl blijft tot die tijd aan. Voor zijn wethouderschap in Vlaardingen was hij onder meer vier jaar ambassadeur in Trinidad en Tobago en van 2010 tot 2015 directeur kabinet bij de gouverneur van Curaçao. Ook heeft Bijl vijf jaar ervaring als burgemeester in Eemnes en was hij waarnemend burgemeester in Montfoort met een eerdere functie in Boskoop en Stadskanaal als gemeentesecretaris.