23 juli – Onder de Utrechtsebaan en de Kerkbrug door naar de oostelijke oevers van de Vliet. In deze zomertijd is het weer ’n komen en gaan van vaartuigen op de ‘Vecht van Voorburg’. En de bemanning draait wisseldiensten. De een lekker lui in een stoeltje op het dek en de ander met opperste concentratie aan het stuurwiel. Dat gaat goed en zo te zien dik genieten voor twee.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink