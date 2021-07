1000 euro voor klokslag elk kwartier

24 juli – De noodklok van de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde luidt wederom. Vorig jaar was het al raak met het klokgelui – met een rel als gevolg – maar nu dreigt de kwestie opnieuw tot ontploffing te komen. Te elfder ure is het geluid teruggebracht van iets meer dan 80 decibel naar 60 decibel. Dat gebeurde door technisch ingrijpen van kerkvrijwilliger Adri Sloot. Hij stelde het geluid gisteren bij en voorkwam daarmee dat elk kwartier dat de klok slaat 1000 euro boete betaald zou moeten worden. Die buitenproportionele eis werd kort geleden en tot grote schrik van het kerkbestuur gesteld vanuit de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) door de gemeente Voorburg. De ODH komt daarmee onverwacht tegemoet aan de klacht van een overbuurman die zich groen geel ergert aan het slaan van de kerkklok. De buurman, die in opleiding zou zijn voor rechter bij de Raad van State, woont daar sinds kort en heeft een juridische procedure op gang gebracht. Het kerkbestuur gaat de juridische tegenstrijd met vertrouwen aan maar heeft vooralsnog gehoor gegeven aan de bizarre eis van de ODH om de zaak even te kalmeren. Wordt vervolgd.