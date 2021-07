Scheidsrechters uit Voorburg Olympisch ingezet

25 juli – Vijf jaar geleden was hij al van de partij bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Nu zien oud-Cartoucher en oud-stadsgenoot Coen van Bunge wederom op het hoogste niveau acteren als internationaal hockeyscheidsrechter op de Spelen in Japan. Gisteren floot hij zijn eerste wedstrijd (India-Nieuw Zeeland) samen met zijn Schotse collega Martin Madden hier samen met Van Bunge (rechts) op de foto. Er is ook nog een tweede Voorburger die naar de Spelen in Tokyo afreisde, Philip Schellekens. Ook hij heeft de status van internationaal scheidsrechter maar nu is hij door de Hockeyfederatie in Zwitserland afgevaardigd als manager van de 12 beste scheidsrechters ter wereld die in Japan alle wedstrijden in goede banen moeten leiden. Schellekens en Van Bunge kennen elkaar goed vanuit het Voorburgse zoals moge blijken uit deze ietsje gedateerde foto. Van Bunge werd vorige week ook gevraagd om oefenwedstrijden in Japan te fluiten waaronder die van de Nederlandse hockeydames. Ook andere lendenteams deden met succes een beroep op hem. De grote vraag is of Van Bunge begin augustus de finale gaat fluiten van de mannenteams.