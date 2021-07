Onkruid overwoekert begraafplaats Parkweg

27 juli – De Algemene Begraafplaats aan de Parkweg wordt gedeeltelijk overwoekerd door metershoog opspringend onkruid. Misschien dat dit juist beleid van de gemeente is ter verhoging van de bijenstand maar bezoekers aan de dodenakker – een officieel monument – denken daar anders over. ‘Het is een rommeltje’, zegt buurtbewoner Hans van Elshout. ‘Zo erg heb ik het nog niet gezien. Het ontbreekt aan goed onderhoud door de gemeente. Goed voor de bijen? Ik heb hier nog nooit een bij gezien. Gewoon een keer per maand schoffelen en aanharken, dan krijgen we een begraafplaats zoals die behoort te zijn’.