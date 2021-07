Romeinse grens Voorburg nu Werelderfgoed

28 juli – ‘Het was spannend, de afgelopen dagen. Maar het is gelukt’, zegt Karlien Ritter, hoofd museale zaken van het Voorburgse museum Swaensteyn. ‘Tijdens de jaarlijkse vergadering van het World Heritage Comité van de UNESCO in het Chinese Fuzhou, is de Nederlandse Limes, de noordelijke grens van het Romeinse rijk, benoemd tot UNESCO Werelderfgoed. Beide onderdelen die zich op het grondgebied van Leidschendam-Voorburg bevinden, de restanten van Forum Hadriani en het kanaal van Corbulo, krijgen dit cultuurhistorische keurmerk’. Officieel heet het Nederlandse deel van de Romeinse grens de Neder-Germaanse Limes. Deze loopt van Katwijk via Utrecht en Arnhem naar Duitsland. Sinds 2014 is er gewerkt aan het verkrijgen van de status van Werelderfgoed. In Nederland volgt de Limes min of meer de loop van de grote rivieren, met één uitzondering: het kanaal van Corbulo. Dit leidt van de grens naar Forum Hadriani, nu te situeren op de hoek Vliet – Haagse Trekvliet. Daar liggen, onder de grond van het park Arentsburg, de overblijfselen van de oude Romeinse stad. Afbeelding: De eerste opgraving van Forum Hadriani door Caspar Reuvens, ca. 1830.