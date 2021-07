Donzen nieuwkomers van de tweede leg

29 juli – Eind april was deze moeder gans al blij om een nestje nakomelingen te krijgen. Nu eind juli zien we in Essesteyn dat het succes wordt geprolongeerd met een tweede leg. In tegenstelling tot de eerste keer bleef dicht in de buurt van het grut, nu volgt zij de kleintjes vol vertrouwen op enige afstand. Maar de donsjes zoeken het nog even dicht bij elkaar als zomerse nieuwkomers in het gras maar wel met een schuin oog naar hun grote voorbeeld.