Het hele verhaal achter halve scooter….

31 juli – We sluiten de maand af in de Herenstraat waar aan de stilte te merken is dat we midden in de vakantietijd zijn. Of zou het te maken hebben met het ochtenduur waarop deze foto werd gemaakt. Dat zal het zijn. De wijnhandelaar op de hoek met de Franse Kerkstraat heeft deze halve scooter bij zijn winkel gezet en jazeker het trekt de aandacht zo te zien. Wat is het hele levensverhaal achter dit voertuig tot het voor reclamedoeleinden werd ingezet? Vermoedelijk best spannend. Als ‘achterbak’ is een wijnrek te zien dat zich nog moet laten vullen.