Hockey- en cricketicoon Jan Kors overleden

1 augustus – Op 92-jarige leeftijd is vannacht het Voorburgse sporticoon Jan Kors overleden. Zowel in de cricket- als hockeywereld (o.a. VCC en Cartouche) genoot hij grote bekendheid en was hij een geliefd persoon. Twee jaar geleden floot hij als hockeyscheidsrechter na vijftig jaar zijn allerlaatste wedstrijd. De carrière van Kors kende twee jaar geleden een ongelofelijke wending. De iconische arbiter, die onder meer olympisch scheidsrechter Coen van Bunge aan het fluiten kreeg, belandde twee jaar geleden in het hospice. Wonder boven wonder genas hij en kon het niet laten om weer het veld op te gaan. Hij maakte zijn rentree als scheidsrechter van Cartouche Veteranen LB. Ook bij Voorburg Cricket Club genoot Kors grote bekendheid. Als het even kon sloeg hij geen wedstrijd over. Veel cricketers in den lande kennen hem als umpire. Kors wist jonge sportmensen te enthousiasmeren en tot grote hoogte te brengen.