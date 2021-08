4 augustus – Buurtvereniging Fenomeen Bovenveen organiseerde gisteren in zwembad Forum Kwadraat de oefening Red je Vriendje. Kinderen werden vertrouwd gemaakt met hoe om te gaan als je met je fiets per ongeluk in het water rijdt en er dan weer zwemmend uit moet zien te komen. Onder goede leiding en vertrouwd water werd het ook een beetje plonzend genieten in deze vakantietijd. En vooral geen paniek svp. Foto’s Ap de Heus.