Oud-plaatsgenoot fluit hockeyfinale Tokyo

5 augustus – Voor oud-Voorburger en internationaal hockeyscheidsrechter Coen van Bunge is dit de dag van zijn leven. De Internationale Hockey Federatie (IHF) heeft hem gisteren aangewezen om vandaag de mannenfinale op de Olympische Spelen te fluiten. De laatste keer dat een Nederlander zo’n finale floot is 41 jaar geleden. Van Bunge leidt de wedstrijd om Olympisch goud tussen Australië en België samen met de Pool Marcin Grofhal. Met hun benoeming vindt de IHF dat zij als de beste hockeyscheidsrechters ter wereld gezien kunnen worden. Op de site Hockey.nl zegt Van Bunge: ‘Een hoger podium dan de Olympische finale kun je als scheidsrechter niet bereiken. Ik ben supertrots dat ik daar straks sta’. De 40-jarige geboren en getogen Voorburger werd, na zijn goede optreden in de halve finale bij België tegen India, al getipt als kanshebber. Van Bunge: ‘We werden bijeen geroepen om te horen wie welke wedstrijden zou gaan fluiten. Mijn hoop voor de finale groeide toen mijn naam niet voor het brons genoemd werd en wist dat er voor het goud een paar kanshebbers waren. Ik was dan ook echt superblij toen mijn naam werd uitgesproken. Dat ik na Rio de Janeiro op mijn tweede Olympische Spelen al de finale mag fluiten, is bijna ongelooflijk’. De wedstrijd om het goud is op België te zien en begint om 11.45 uur. Foto: Van Bunge wacht op een VAR-uitslag.