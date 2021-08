Kerkstraat voetgangers- en horecagebied

6 augustus – De horecaondernemers in de Kerkstraat zullen met grote instemming hebben gezien dat hun straat voortaan voetgangersgebied is met grotere terrasmogelijkheden vandien. Het bord (foto Ap de Heus) daarvoor is geplaatst waarmee fietsers, racefietsers en brommers een straatje verder moeten om van en naar de Kerkbrug te komen. Voor de honderden scholieren die gewend zijn om door de Kerkstraat te fietsen zullen daar na hun vakantie aan moeten wennen. Of gaat het voetgangersgebied alleen voor de zomer gelden? We zullen zien.