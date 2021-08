Minuut stilte voor cricketlegende Jan Kors

9 augustus – Voor het begin van de cricketwedstrijd VCC tegen het Amsterdamse Dosti werd een indrukwekkende minuut stilte gehouden voor de vorige week overleden Voorburgse cricketlegende Jan Kors. (zie eerder bericht op VoorburgInsite). Foto: Mark Stempelaar. Op de achtergrond de torenspits van de kerk aan het Oosteinde.

VCC won gisteren en heeft zich geplaatst voor de play-offs. In de coronajaren ’20-’21 is Dosti geen schim van de voormalige kampioensploeg. De club heeft geen euro geïnvesteerd in overzeese spelers. Resultaat is dat de club steevast komt opdraven met spelers die bij VCC nog niet voor het derde elftal zouden worden geselecteerd. VCC blijft ook in T20-competitie (verkorte versie) meedoen om de prijzen. Zie de website van VCC voor meer informatie.