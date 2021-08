Beiaardier Gerda gaat los op het carillon

10 augustus – Het leven van beiaardier Gerda Peters hangt van klokken aan elkaar. Zelden of nooit komt het voor dat zij zich zo triomfantelijk laat fotograferen maar daar is voor een keer alle reden toe en het carillon van de Oude Kerk leent zich er ook nog eens uitstekend voor. Kom maar luisteren vanaf 14 augustus tot en met 4 september als er beiaardconcerten gegeven worden. Extra dimensie is dat dit voorjaar de gemeente het carillon heeft laten restaureren en het met 5 kleine discantklokjes is uitgebreid. Steeds zaterdag om 14.00 uur zijn de concerten te beluisteren. Niet alleen Gerda Peters maar ook gerenommeerde collega-beiaardiers uit binnen- en buitenland beklimmen de toren om welluidende klanken over het dorp uit te strooien.