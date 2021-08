Elektronica Kerkbrug opnieuw boosdoener

12 augustus – Het was weer raak met de Kerkbrug. Zodra het ergens in de elektronica van de brug fout gaat weigert hij dienst. En dat komt nogal eens voor. Gevolg is dat elektriciens van Rijkswaterstaat in staat van alarm springen, de provincie Zuid Holland in actie komt met door elektronica aangedreven waarschuwingsvoertuigen en Voorburgse hulpdiensten ter plekke komen. Ook fotograaf Ap de Heus fietste er razendsnel op af en zag hoe het verkeer 20 minuten ontregeld werd. Hij hoorde dat de elektronica niet best bestand is tegen warmte. Warmte? 22 graden! We vliegen feilloos naar de maan maar de brug hapert. Er is nog veel te ontdekken.