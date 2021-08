Overwoekering voor lief nemen

13 augustus – Voor de een is dit een totaal uit de hand gelopen hobby, voor de ander een juweeltje van particulier groenbeheer dat met groot geduld wordt uitgeoefend. Ramen, bank en voordeur zijn al in de greep van de plant. Nog even en je moet als voetganger in slalom de straat op om voorbij te kunnen. Dit ‘tafereeltje’ zagen we in het Oranjekwartier. Het verhaal wil dat de bewoners al enige tijd op vakantie zijn en dat buren deze overwoekering met enig ontzag voor het natuurlijke verloop voor lief nemen.