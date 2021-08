Tijdsdocument eerste golf coronacrisis

14 augustus – Tijdens de eerste golf van de coronacrisis (vorig jaar) nam de gemeenteraad bij monde van Frank Rozenberg en Diederik Visser het initiatief om een Tijdsdocument te laten maken over de impact van de crisis in onze gemeente. Aan het lokale Erfgoedpodium werd gevraagd dit te organiseren. De gemeente stelde € 50.000 beschikbaar. Het resultaat is te zien in Museum Swaensteyn met drie fotoreportages, vier korte films en twee documentaires over dagelijks kantoorleven, de uitvaartzorg, ‘take away’ horeca, sportscholen- en verenigingen, nachtelijke verlaten straten, vaccinatielocaties en de acute zorg van het HMC Westeinde. En wat waren de gevolgen van de maatregelen voor een lerares, een horecaondernemer, een muzikant en een uitvaartondernemer? Het tijdsdocument is van 14 augustus t/m 19 september te zien in Museum Swaensteyn. Reserveer een ticket via de website www.swaensteyn.nl De fotografen en filmers kwamen als eersten naar de expositie en stonden nu eens niet achter de camera maar er voor: Hein Athmer, Michel Groen, Hilbert Krane, Ralph Schoonenboom, Cees Sierman (Midvliet TV) en Joey Koeijvoets (LV.TV). Dat zijn er zes maar we tellen negen personen. Wie de anderen op de foto van Nico van der Ven zijn is ons (nog) niet bekend.