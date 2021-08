Kaartjescontroleur middelpunt Forum Sport

15 augustus – Toegangscontroleur Fred Beukers van voetbalvereniging Forum Sport en daarvoor Devjo, gaf zaterdag de oefenwedstrijd tegen Te Werve een emotionele glans. Voor de coronatijd werd dit clubicoon getroffen door de spierziekte ALS. Hij had nog één vurige wens: het eerste elftal te zien spelen en vele clubvrienden te ontmoeten. En die wens ging gisteren in vervulling. Fred kennen vele Forum Sporters ook als de luidruchtigste supporter die steevast met harde stem roept: “Ze weten het niet!”. ‘Op zijn manier dus ‘omroeper’ en kaartjescontroleur tegelijk’, zegt bestuurslid Frans Smits. En dan natuurlijk nog even met z’n allen bij Ap de Heus op de foto met aller Fred in het midden.