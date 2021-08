17 augustus – Het was hobbelend Voorburg in en hobbelend Voorburg uit. Iemand moet dat ongerief hebben doorgegeven want die kuilen in het wegdek voor de Kerkbrug werden gisteren weer ‘glad gestreken’. Paar kruiwagens met zand erbij en niemand gaat voorlopig meer de kuil in alvorens op de brug te komen. Voor dit karwei moest er een uurtje worden omgereden maar voor fietsers en brommers was er ruimte gelaten om door te kunnen.