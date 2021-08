Viering 150 jaar prinses Marianne in Camenz

19 augustus – Het boek Prinses Marianne, kunstenaars, dominees en een pelgrimage van de Voorburgse historicus Cees van der Leer krijgt misschien een tweede leven in het Pools. De burgemeester van Camenz, waar de Nederlandse prinses nog altijd groots ge-eerd wordt, heeft het bestuur van de Stichting Erfgoed Prinses Marianne gevraagd of een vertaling van het boek mogelijk is. Verder wil men in Camenz voor het 150-jarig bestaan van Mariannes kasteel daar in 2022 allerlei activiteiten organiseren waarbij ook wordt gedacht aan een expositie over de prinses die de stichting in een kasteelruimte zouden mogen inrichten. Die expositie zou een Poolse versie worden van de fraaie Marianne-expositie die in 2017 voor museum De Vergulde Swaen in Zwijndrecht werd gemaakt. Een deel daarvan hieronder te zien.