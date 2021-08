Transformatie en magische sensibiliteit samen

20 augustus – Drie jonge talenten, die onlangs zijn afgestudeerd aan de KABK, exposeren hun eindexamenwerk bij galerie ArtiBrak. ‘Hun werk deelt een magische sensibiliteit, waarin de transformatie van het vrouwelijk lichaam een belangrijke rol speelt’, zegt de woordvoerder van de galerie (Herenstraat 44). ‘In haar werk onderzoekt Laurence Herfs die transformatie en gebruikt zij een universeel thema om een persoonlijk verhaal te vertellen’. (zie foto). Over de Grieks-Australische Yota Karas, die opgroeide tussen twee culturen en al vele reizen maakte, is te zeggen dat ze zoekt naar patronen en verhalen die de identiteit van de mensen in hun cultuur bepalen. Het talent Wumen Ghua onderzoekt in haar werk de gelaagdheid en mythische oorsprong van een bestaan dat geworteld is in Mongolië, haar geboorteland, een land met een tumultueuze geschiedenis. De expositie wordt zaterdag, 4 september om 15.00 uur officieel geopend door Willem Goedegebuure, oud-docent KABK, en duurt tot 3 oktober.