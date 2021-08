Als verkenner baantje trekken in groene Vliet

21 augustus – Of het voor de schippers onder ons een echt goed weekeinde wordt was vrijdag nog niet helemaal voorspelbaar. Een beetje varen over de Vliet kan altijd zoals de eigenaar van deze rubberboot laat zien maar voor vol genieten aan boord zijn toch ander omstandigheden met het weer nodig. Door een licht laagje kroos lijkt hij als verkenner de weg te banen voor de grotere jongens. Kroos? De bewoners van Vlietwijck zagen het water sneller groen worden dan anders.

