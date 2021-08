Molenshow bij 400 jarige De Vlieger

25 augustus – Molen de Vlieger viert op zaterdag 11 september (Open Monumenten dag) zijn 400-jarig bestaan. ‘Door corona maatregelen kan dat niet zo uitgebreid als men graag zou willen’, zegt stichtingsvoorzitter Mart Jochemsen, ‘maar er is toch een leuk en veilig programma samengesteld’. Die middag wordt drie keer een speciale molenshow ten tonele gebracht en duurt steeds circa 45 minuten. Er is per voorstelling ruimte voor 50 bezoekers. De molen zelf is van 12.00 tot 16.00 uur open voor bezoek. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Er zijn molenshows om 12.00; 13.30 en 15.00 uur. Kindertheater DeepDeep speelt: ‘Zo draait de Molen’. Deze dag vertelt vrijwilliger Aart Struijk over de geschiedenis van Molen de Vlieger terwijl molenaar Bram Zonderop aanwezig is om vragen te beantwoorden. van alles vragen. Als grote finale verschijnt een aapjes draaiorgel ten tonele. Bij een kraam is het recent verschenen jubileumboek voor 20 euro te koop. Voor het bijwonen van deze shows is het noodzakelijk zich vooraf aan te melden. Dat kan per email aan: 400jaar@molendevlieger.nl.