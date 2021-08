Oude centrum verder zonder markante Argos

26 augustus – Hij was vrijwel zeker het kleinste hondje in het Beschermde Dorpgezicht van Voorburg, maar kreeg onmiskenbaar de meeste aandacht onder alle soortgenoten. En veel mensen kende het dappere viervoetertje ook bij naam: Argos. ‘Deze week is hij toch nog wel onverwacht overleden’, zegt historicus Kees van der Leer die de chihuahua twaalf jaar geleden uit een Argentijns nest naar Nederland haalde. ‘Veel Voorburgers hebben hem gekend door mijn dagelijkse wandelingen, waarbij ik dan vaak werd aangesproken met aardige vragen over het kleine maar markante diertje. Velen kennen hem ook door mijn lezingen waarin hij model stond voor de kleine hondjes die rijke lieden op een openbare trekschuit op weg naar hun buitenplaats vaak in hun tas met kostbaarheden stopten, waarbij die hondjes waren getraind om fel te bijten in vreemde vingers van gauwdieven die een snelle greep in de tas wilden doen. Het zal moeilijk wennen zijn aan een leven zonder het waakzame, trouwe en inspirerende diertje’. De foto is gemaakt door de befaamde fotograaf Vincent Mentzel die zijn foto als titel meegaf ‘Duo’.