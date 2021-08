27 augustus – Het komende weekeind is de A44 voor een deel afgesloten. Rijkswaterstaat voert dan algemeen onderhoud uit op het deel in Wassenaar. Rijbaan richting Den Haag alleen ‘s avonds/’s nachts afgesloten. Komend weekeinde (27-30 augustus) beide rijrichtingen afgesloten van vrijdag 27 augustus 22.00 uur tot maandag 30 augustus 05.00 uur.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink