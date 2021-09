Waarnemend burgemeester ook de nieuwe?

31 augustus – De commissaris van de koning in Zuid-Holland heeft Jules Bijl beëdigd als waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg. De benoeming gaat morgen in. Hij zal aanblijven tot de gemeenteraad na de verkiezingen volgend jaar tot een keuze van de volgende ‘echte’ burgemeester komt. Dat wordt op z’n vroegst eind volgend jaar. Mocht waarnemer Bijl het hier heel goed doen dan is niet uitgesloten dat de gemeenteraad hem zal vragen een officiële ambtstermijn van zes jaar aan te gaan. De heer Bijl (D66) heeft ruime bestuurlijke ervaring. Tot vandaag was hij wethouder in Vlaardingen en in de jaren ervoor ambassadeur in Trinidad en Tobago, directeur kabinet bij de gouverneur van Curaçao, burgemeester in Eemnes, waarnemend burgemeester in Montfoort en gemeentesecretaris in Boskoop en Stadskanaal. Dan zou hij op de schaal van Richter ook Leidschendam-Voorburg goed moeten kunnen besturen, maar in het lastige Voorburg is het ‘eerst zien dan geloven’. Burgemeester Klaas Tigelaar nam gisteren met een bescheiden bijeenkomst na vijf jaar (onverwacht) afscheid. Hij verlaat Voorburg ook als woonplaats en verhuist naar Den Haag.