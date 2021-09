Editie 15 Huygens Festival: 40 optredens!

1 september – Het programma voor de 15e editie van het Huygens Festival in het oude centrum Voorburg is bekend. Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 september staan er meer dan 40 optredens gepland met klassieke muziek, dans, poëzie en… jazz! Het openings- en slotconcert wordt zoals gebruikelijk verzorgd door jong talent. Op de vrijdagmiddag in de vorm van solo’s en ensembles, op de zondagmiddag samengebracht onder leiding van dirigente Ali Groen in het Constantijn Sinfonietta. Prinses Marianne komt ruimschoots aan bod met de bespeling van het Marianne Orgel in de Oude Kerk en de Mariannevleugel in Museum Swaensteyn. Als het gaat om dans treedt onder andere De Dutch Don’t Dance Division (foto) begeleid door het Amstel Kwartet op. Voorburg Jazz Culinair kon ook dit jaar helaas geen doorgang vinden. In samenwerking met het Huygens Festival is er op het Stationsplein zaterdag 11 september wel een jazz podium, met onder andere Hans Dulfer & Band. Meer informatie over het volledige programma van het Huygens Festival 2021 is te vinden op de vernieuwde website www.huygensfestival.nl waar ook kaartjes kunnen worden gereserveerd/besteld. In Foto Atelier BW5 is van 3 tot en met 12 september het fysieke informatiepunt van het Huygens Festival te vinden. Daar is tevens de expositie te zien van vijf jaar Voorburg Jazz Culinair in foto’s van verschillende fotografen.