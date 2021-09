Erepenning voor molenaar Zonderop

2 september – Vijftig jaar vrijwillig molenaar. Een unicum zegt de gemeente en die bijzondere verdienste heeft Voorburger Bram Zonderop op zijn naam gebracht. Voor locoburgemeester Astrid van Eekelen alle reden om hem de zilveren Erepenning van de gemeente te komen overhandigen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst rond het 400-jarig bestaan van Molen de Vlieger. Bij de Erepenning hoort een vermelding in Het Gulden Boek van de gemeente. Het molenaarschap is de jubilaris met de paplepel ingegeven, want zijn vader en grootvader waren dat ook. Al sinds 1971 doet Zonderop alles voor deze Molen. Zijn vele werkzaamheden bestaan o.m. uit het technisch beheer, toezicht houden op de staat van de molen en het coördineren van bezoeken aan de molen uit binnen- en buitenland. Foto Barbara Koppe.

