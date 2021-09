Meneer Withoed kondigt najaar aan

3 september – Veel vocht in de grond betekent grotere kansen voor de paddestoel. En hoe het geplensd heeft weten we allemaal. Doe er dan nog wat rottend blad bij en meneer met de witte hoed schiet omhoog. Misschien iets te vroeg in het seizoen maar wel als onvermijdelijke aankondiging van het najaar nu we de eerste dagen van de herfstmaand hebben genoteerd. Maar eerst gaan we svp nog voor een lange en warme nazomer die we trouwens dik verdiend hebben. Deze paddestoel werd gezien in park Vreugd en Rust aan de kant van de Parkweg.