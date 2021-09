VCC gaat op voor het landskampioenschap

4 september – Vreugde en spanning bij de Voorburg Cricket Club (VCC) waar vandaag (zaterdag) in de halve finale gewonnen werd van het Amsterdamse VRA. En daarmee zijn de Voorburgse cricketers in de finale om het landskampioenschap beland. Die finale wordt morgen (zondag) uit gespeeld tegen het Rotterdamse Punjab. Enkele zonen van de ex-Voorburgse eerste elftalspeler Zulfikar hebben dit seizoen laten zien hoe sterk zij bij Punjab met bat en bal weten om te gaan. Als de Voorburgse bowlers die kunst weten te breken dan kan VCC voor de tweede keer in zijn bestaan landskampioen worden.

