5 september – Op de lijn tussen zomer en herfst zien we zonnige slippers die te droge hangen. Een mooi beeld waarvan wij vermoeden dat het zelfs de grootste pessimist onder ons de mondhoek enigszins omhoog doet krullen. Een zogeheten ‘feel good moment’. Nemen we echt afscheid van de kalendarische zomer of krijgen we nog meer van dagen als vandaag waarop de slippers weer snel van de waslijn gehaald worden?