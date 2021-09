Doek valt voor VCC, geen landstitel

6 september – Het is niet gelukt. Voorburg Cricket Club zag gisteren geen kans zijn tweede landstitel in de wacht te slepen. Het hield de vechtersbazen van het Rotterdamse Punjab knap op 157 runs all out, maar zag vervolgens geen kans de benodigde 158 runs te maken voor de winst. Een domper na een goed seizoen. Punjab voerde voor de tweede keer in een week een Houdini-act uit en ging er alsnog met de winst vandoor. Stephan Myburgh bezorgde Punjab een snelle start, maar de eerste grote doorbraak kwam op 31 toen VCC’er Viv Kingma hem uitving. ‘Hij bowlde trouwens fantastisch’, zegt commentator Patrick de Leede. ‘Hoewel er in de slotfase twee vangen werden gemist, maakte Punjab slechts 157 runs, een mager totaal en ogenschijnlijk alleszins haalbaar voor VCC, maar de nummers 7 tot en met 11 maakten samen maar 10 runs. Het doek viel op 107. Vriend en vijand waren het erover eens: de verdiende titel voor Punjab’.