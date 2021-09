Spuitgasten doen slangoefeningen in kerk

7 september – Kerken die leeg komen te staan vormen vaak ideale locaties als gebouwen voor alternatieve doeleinden. Niet alleen in Nederland, je ziet het in binnen- en buitenland. Van de een wordt een tapijtenhal gemaakt van de ander een theater of winkelcentrum. Of zoals in Voorburg een oefenplek voor de brandweer. Ap de Heus fietste over de Laan van Nieuw Oosteinde met de camera in de aanslag toen hij twee brandweerauto’s bij de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming zag. Een binnenbrand misschien? Nee, de spuitgasten waren in de kerk ‘op school’ en kregen les, o.a. in het snel uitrollen van blusslangen.