Kasteel Duivenvoorde 800 jaar familiehuis

9 september – Een interessant uitje in de buurt, even voorbij Leidschendam: kasteel Duivenvoorde. De Van Duvenvoordelaan in Voorburg ontleent er historische banden aan. De geschiedenis van achthonderd jaar familiehuis wordt op een heel bijzondere manier (audiotour) verteld door leden van de verschillende families die in de loop der eeuwen op het kasteel hebben gewoond. Ook vindt er elke vrijdag en zaterdag om 13.30 uur een tuindrondleiding plaats. Tijdens deze rondleiding hoort u alles over het ontstaan van het prachtige park, de bijzondere rijtuigen en unieke verhalen over het gebruik van het landgoed.