Info over werk aan U-baan tot maart ’22

10 september – Dagelijks rijden er 60.000 auto’s op de Utrechtsebaan. Om Den Haag goed en veilig bereikbaar te houden, krijgt de ‘verouderde weg’ , zoals de overheid het noemt, een grote onderhoudsbeurt. De hoofdwerkzaamheden zijn gepland van 24 september 2021 tot en met maart 2022. Voorburg moet rekening houden met omleidingen, opstoppingen en vertragingen. Afgezien van enkele weekeinden, blijft de Utrechtsebaan tijdens de werkzaamheden open voor het verkeer de stad in. Als u meer wilt weten, bent u welkom tijdens een digitale bewonersavond (via Teams) van de gemeente Den Haag op woensdag 15 september om 19:00 uur. Het opknappen van de Utrechtsebaan gebeurt in 2 fases: de voorbereidingen (augustus 2021), de hoofdfase (omstreeks oktober 2021 tot en met maart 2022.

