UBU voor initiatiefneemster Huygensfestival

11 september – Bij de gistermiddag gehouden opening van het 15e Huygensfestival heeft Noor Kamerbeek de gemeentelijke onderscheiding UBU gekregen. Zij is de oprichtster van het festival en kreeg het kunstwerk uit handen van waarnemend burgemeester Jules Bijl die daarmee – voorzien van ambtsketen – zijn eerste officiële handeling verrichtte sinds zijn aantreden eerder deze maand. De onderscheiding is voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben ingezet, bijvoorbeeld binnen een instelling of vereniging. De UBU is de naam van het kleurrijke kunstwerk van de Haagse kunstenaar Jan Snoeck. Het kunstwerk staat in het groot aan de Via Donizetti in Voorburg. Foto: Hilbert Krane. Voor de opening van het Huygensfestival was grote belangstelling. Het thema vandaag en morgen is ‘Feest”. Met vijf optredens in de Oude Kerk van jeugdige talenten uit Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en Nederland werd het festival ingeluid. Zie voor programma Huygensfestival.nl.